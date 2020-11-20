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В Минздраве РТ прокомментировали очереди в раздевалку республиканского онкодиспансера

10:44, 20.11.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Минздраве РТ прокомментировали очереди в раздевалку республиканского онкодиспансера
Фото: Фото: instagram.com/_vkazani_poimut_

Очереди в гардероб поликлиники онкодиспансера возникли «ввиду особенностей планировки», из-за которых «имеется некоторый дефицит пространства». Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе Минздрава РТ.

В ведомстве отметили, что из-за пандемии в онкодиспансере ужесточены правила посещения: пациенты допускаются внутрь в средствах индивидуальной защиты, проводится термометрия.

В коридорах и перед регистратурой медучреждения нанесена разметка для соблюдения посетителями социальной дистанции.

Фото: instagram.com/_vkazani_poimut_


В Минздраве рекомендовали жителям соблюдать меры предосторожности при посещении поликлиник и не толпиться в условиях ограниченного пространства.

Напомним, что на очереди в гардероб поликлиники онкодиспансера пожаловались пользователи соцсетей.

Татьяна Демина
Происшествия Татарстан
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