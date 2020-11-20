В Минздраве РТ прокомментировали очереди в раздевалку республиканского онкодиспансера

Очереди в гардероб поликлиники онкодиспансера возникли «ввиду особенностей планировки», из-за которых «имеется некоторый дефицит пространства». Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе Минздрава РТ.



В ведомстве отметили, что из-за пандемии в онкодиспансере ужесточены правила посещения: пациенты допускаются внутрь в средствах индивидуальной защиты, проводится термометрия.

В коридорах и перед регистратурой медучреждения нанесена разметка для соблюдения посетителями социальной дистанции.

Фото: instagram.com/_vkazani_poimut_



В Минздраве рекомендовали жителям соблюдать меры предосторожности при посещении поликлиник и не толпиться в условиях ограниченного пространства.



Напомним, что на очереди в гардероб поликлиники онкодиспансера пожаловались пользователи соцсетей.

Татьяна Демина