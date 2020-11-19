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На кибермошенников приходится 40% всех хищений в Татарстане — видео

20:56, 19.11.2020
На кибермошенников приходится 40% всех хищений в Татарстане — видео
Фото: скриншот

В Татарстане около 40% всех хищений приходится на преступления кибермошенников. При этом, по сравнению с прошлым годом, количество таких преступлений выросло на 55%, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Многие потерпевшие сравнивают свой опыт общения с мошенниками с гипнозом. Некоторые называют собеседникам не только пароли и коды доступа из СМС, но даже и другие свои счета.

В Сбербанке напомнили, что код из СМС нужен только для расходной операции и назвать его по телефону просят только мошенники.

Певица Алина Шарипжанова рассказала, как она справляется со звонками мошенников — начинает разговаривать с ними по-татарски.

ОбществоПроисшествия Татарстан
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