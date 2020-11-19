В Минздраве Татарстана рассказали, во сколько обходится лечение «Спинразой»

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

В Минздраве Татарстана рассказали, во сколько обходится лечение детей с диагнозом «спинально-мышечная атрофия» (СМА) и откуда государство планирует брать деньги на препарат «Спинраза».

По данным министерства, один флакон лекарства от СМА стоит около 7,8 млн рублей. В год на курс лечения для одного ребенка требуется 47,6 млн рублей.

Фото: genetics-info.ru

«Вопрос организации лекарственного обеспечения детей с тяжелыми заболеваниями, в том числе лекарственным препаратом «Спинраза» («Нусинерсен»), предусматривается за счет дополнительных доходов, образующихся в связи с изменениями ставки налога на доходы физических лиц, чей доход превышает 5 млн рублей в год», — сообщила пресс-служба Минздрава РТ.

Ранее «Реальное время» писало, что в Татарстане 29 человек с диагнозом «спинально-мышечная атрофия». Родители больных СМА детей пытаются через суд добиться от государства предоставления дорогого лекарства. «Спинраза» — это единственный зарегистрированный в России препарат, помогающий затормозить прогрессирующее заболевание.