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Пользователи «Яндекса» в Казани и в других городах России сообщают о сбоях в работе сервиса

15:32, 19.11.2020
Пользователи «Яндекса» в Казани и в других городах России сообщают о сбоях в работе сервиса
Фото: pixnio.com

Пользователи сервиса «Яндекс» сообщили о сбоях в работе.

Проблемы наблюдаются в Казани, Москве, Нижнем Новгороде, Самаре, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и в других городах. Чаще всего у пользователей были сбои в работе почты (75%), еще у 24% плохо работал сайт, следует из данных сервиса DownDetector.

Фото: скриншот

Ранее пользователи предупредили о сбоях в работе Instagram. У многих не загружалось приложение.

Татьяна Леухина
ТехнологииIT Татарстан
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