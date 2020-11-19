Совет директоров ТНХИ обсудит организацию производства пробиотиков в Татарстане
27 ноября состоится очередное заседание совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг». Сообщение размещено на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.
В том числе члены совета директоров обсудят организацию производства пробиотиков мирового уровня в РТ. Среди других вопросов:
- положительные итоги и перспективы применения цифровых подходов в инжиниринге на базе программных продуктов ООО «Оргнефтехим АЙТИ» («Иннополис»);
- научно-образовательный консорциум;
- от промышленной автоматизации к промышленной автономии (IA2IA);
- информационная безопасность в нефтегазовой отрасли.
Предыдущее заседание совета директоров ТНХИ состоялось 28 октября. Подробнее — в материале «Реального времени».Промышленность Татарстан
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