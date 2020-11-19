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Совет директоров ТНХИ обсудит организацию производства пробиотиков в Татарстане

15:20, 19.11.2020
Совет директоров ТНХИ обсудит организацию производства пробиотиков в Татарстане
Фото: tatarstan.ru

27 ноября состоится очередное заседание совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг». Сообщение размещено на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

В том числе члены совета директоров обсудят организацию производства пробиотиков мирового уровня в РТ. Среди других вопросов:

  • положительные итоги и перспективы применения цифровых подходов в инжиниринге на базе программных продуктов ООО «Оргнефтехим АЙТИ» («Иннополис»);
  • научно-образовательный консорциум;
  • от промышленной автоматизации к промышленной автономии (IA2IA);
  • информационная безопасность в нефтегазовой отрасли.

Предыдущее заседание совета директоров ТНХИ состоялось 28 октября. Подробнее — в материале «Реального времени».

Промышленность Татарстан
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