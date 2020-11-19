На церемонии вручения VIII национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» проведут розыгрыш

12 декабря 2020 года в 18.00 состоится церемония вручения VIII Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы». Концерт будет транслироваться в прямом эфире на телеканале «Татарстан — Новый век» и на просторах интернета. Организаторы обещают много сюрпризов, в том числе и розыгрыш iPhone 12 модели!

За месяц до начала VIII Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» организаторы будут принимать СМС-сообщения с ответом на вопрос: «Какую татарскую песню вы считаете главным хитом?».

По условиям конкурса, с 2 ноября по 12 декабря радиослушатели должны прислать СМС на номер 5522 с названием татарской песни, которую они считают «Золотым хитом». СМС-сообщение должно начинаться со слова «МИЛЛИ».

Розыгрыш пройдет среди участников, отправивших СМС со своим вариантом песни. Победитель будет определен случайным образом во время прямой трансляции VIII Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы». Счастливчику, которого определят случайным образом прямо на сцене, нужно быть на связи и ждать звонка от ведущих церемонии. Если дозвониться не удастся, то ведущие будут вынуждены звонить следующему участнику.

Песни, названия которых отправили большинство участников, будут собраны в «Золотой диск» и представлены вниманию телезрителей во время прямой трансляции. Конкурс организован для формирования золотого фонда хитов «Болгар радиосы» согласно мнению зрителей.

Не упустите шанс внести свой вклад в формирование золотого фонда «Болгар радиосы» и 12 декабря испытайте свою удачу в розыгрыше 12-й модели айфона!