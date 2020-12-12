VIII Национальная музыкальная премия «Болгар радиосы»

12 декабря 2020 года в Казани состоится церемония вручения VIII Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы». Мероприятие пройдет в онлайн-формате.

В VIII Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» будут представлены около 30 номинаций. На церемонии награждения можно будет увидеть как популярных певцов, так и открыть для себя новые имена, победившие в музыкальном проекте «Кайнар хит»!



Победители VIII Национальной музыкальной премии будут награждены статуэткой «Золотая звезда». Среди них: Винера Ганиева, Фирдус Тямаев, Рифат Зарипов, Ильсия Бадретдинова, Ришат Тухватуллин, Алия Карачурина, Динара Ряхимова, Ришат Фазлияхметов, Зайнаб Фархетдинова, Винарис Ильегет, Раяз Фасихов, Анастасия Макарова, Азат и Алсу Фазлыевы, Ризат и Зинира Рамазановы и другие.



Церемония вручения VIII Национальной музыкальной премии “Болгар радиосы” будет транслироваться 12 декабря в 18:00 на телеканале «Татарстан — Новый век», в просторах интернета, а также в эфире “Болгар радиосы”. 6+