На перевозку десяти трамваев из Москвы в Челны потратят почти 2 миллиона рублей

Фото: wikipedia.org / Дмитрий Сагдеев

Исполком Набережных Челнов по Татарстану заплатит за транспортировку автомобильным тралом десяти трамваев из Москвы в Челны 1,9 млн рублей. Тендер размещен вчера на сайте госзакупок.

Из документации следует, что подрядчик должен доставить трамваи в сентябре. Их планировалось привезти в Челны еще в первом полугодии, но этого не произошло из-за пандемии коронавируса.



Срок окончания подачи заявок — 1 сентября.

Ранее уже сообщалось, что транспорт направляют в Челны, потому что Москва заменяет трамваи на электробусы.

