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На перевозку десяти трамваев из Москвы в Челны потратят почти 2 миллиона рублей

17:25, 25.08.2020
На перевозку десяти трамваев из Москвы в Челны потратят почти 2 миллиона рублей
Фото: wikipedia.org / Дмитрий Сагдеев

Исполком Набережных Челнов по Татарстану заплатит за транспортировку автомобильным тралом десяти трамваев из Москвы в Челны 1,9 млн рублей. Тендер размещен вчера на сайте госзакупок.

Из документации следует, что подрядчик должен доставить трамваи в сентябре. Их планировалось привезти в Челны еще в первом полугодии, но этого не произошло из-за пандемии коронавируса.

Срок окончания подачи заявок — 1 сентября.

Ранее уже сообщалось, что транспорт направляют в Челны, потому что Москва заменяет трамваи на электробусы.

ОбществоБизнесТранспортИнфраструктура Татарстан
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