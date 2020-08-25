На перевозку десяти трамваев из Москвы в Челны потратят почти 2 миллиона рублей
Исполком Набережных Челнов по Татарстану заплатит за транспортировку автомобильным тралом десяти трамваев из Москвы в Челны 1,9 млн рублей. Тендер размещен вчера на сайте госзакупок.
Из документации следует, что подрядчик должен доставить трамваи в сентябре. Их планировалось привезти в Челны еще в первом полугодии, но этого не произошло из-за пандемии коронавируса.
Срок окончания подачи заявок — 1 сентября.
Ранее уже сообщалось, что транспорт направляют в Челны, потому что Москва заменяет трамваи на электробусы.
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