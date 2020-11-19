Ушел из жизни последний главный лесничий Советского Союза Анатолий Писаренко

Ушел из жизни заслуженный лесовод РФ, академик РАН, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, почетный председатель Российского общества лесоводов и последний главный лесничий Советского Союза Анатолий Писаренко. Об этом сообщает пресс-служба Минлесхоза Татарстана.



На его счету — авторство более 270 опубликованных работ, более 30 книг и монографий (многие в соавторстве или в коллективе авторов). В своих выступлениях он отвечает на главные вопросы не только отечественного, но и мирового хозяйства. Многие работы переведены на иностранные языки и изданы за рубежом.

За заслуги Писаренко был награжден орденом Трудового Красного Знамени, ему присвоено почетное звание заслуженного лесовода РФ, еще Писаренко является лауреатом Золотой медали им. Г.Ф. Морозова.

Напомним, «Реальное время» сообщало, что на 96-м году ушла из жизни известный этнограф Рамзия Мухамедова.

Маргарита Головатенко