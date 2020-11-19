За последние сутки в Татарстане подтвердился 61 новый случай коронавируса

За последние сутки в Татарстане зафиксирован 61 новый случай COVID-19. Такие данные приводит федеральный оперштаб.

Общее количество заболевших в Татарстане с начала пандемии достигло 9 489.

Вылечились за сутки 44 пациента. Общее количество выздоровевших в республике на 19 ноября составило 8 299 человек. Умерло 124 человека.

Фото: realnoevremya.ru

В России за сутки выявлены 23 610 новых случаев заражения COVID-19, что является новым рекордом. Общее число инфицированных COVID-19 в стране достигло 2 015 608 человек.

