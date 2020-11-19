За последние сутки в Татарстане подтвердился 61 новый случай коронавируса
За последние сутки в Татарстане зафиксирован 61 новый случай COVID-19. Такие данные приводит федеральный оперштаб.
Общее количество заболевших в Татарстане с начала пандемии достигло 9 489.
Вылечились за сутки 44 пациента. Общее количество выздоровевших в республике на 19 ноября составило 8 299 человек. Умерло 124 человека.
В России за сутки выявлены 23 610 новых случаев заражения COVID-19, что является новым рекордом. Общее число инфицированных COVID-19 в стране достигло 2 015 608 человек.
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