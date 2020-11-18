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Экономика

В Татарстане объем иностранных инвестиций за шесть месяцев снизился на 78,8%

16:27, 18.11.2020 1
В Татарстане объем иностранных инвестиций за шесть месяцев снизился на 78,8%
Фото: pixabay.com

За шесть месяцев этого года в Татарстане на 78,8% снизился объем иностранных инвестиций. В основной капитал из внебюджетных источников поступления в Татарстане за шесть месяцев 2020 года снизились на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

С таким обзором выступила руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина на очередном заседании Инвестиционного совета РТ.

Фото: pixabay.com

Ранее сообщалось, что Талия Минуллина раскритиковала работу промышленных парков на территории республики и усомнилась в их эффективности.

ЭкономикаБюджет Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18 ноя
    И за что тогда Талие деньги платят? Может уволить с утратой доверия?
    Ах, нельзя, я забыл где мы живем.
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