В Татарстане объем иностранных инвестиций за шесть месяцев снизился на 78,8%

За шесть месяцев этого года в Татарстане на 78,8% снизился объем иностранных инвестиций. В основной капитал из внебюджетных источников поступления в Татарстане за шесть месяцев 2020 года снизились на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



С таким обзором выступила руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина на очередном заседании Инвестиционного совета РТ.

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Ранее сообщалось, что Талия Минуллина раскритиковала работу промышленных парков на территории республики и усомнилась в их эффективности.