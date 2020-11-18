Минздрав РТ: с начала пандемии в Татарстане умерли 12 медработников

По данным на 17 ноября в Татарстане с начала пандеми коронавируса зафиксировано 12 случаев смерти медработников. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.



«Мы неоднократно рассказывали, что по таким случаем проводится расследование: случай признается страховым или не страховым», — отметил Жаворонков.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Из 12 случаев смертей пять признаны страховыми, в пяти отсутствует связь заболевания с профессиональной деятельностью, по двум случаям расследование продолжается.

По данным на 19 октября в республике было зарегистрировано 588 случаев заражения медработников коронавирусом при исполнении служебных обязанностей.

