Twitter запустит функцию исчезающих сообщений

Администрация Twitter объявила о запуске «флитов» (Fleets) — нового вида твитов, которые будут исчезать через сутки после публикации.

«Флиты» являются новым способом поделиться текстовыми сообщениями, фотографиями, видеозаписями и твитами, которые будут исчезать через 24 часа», — сообщает руководство соцсети.

That thing you didn’t Tweet but wanted to but didn’t but got so close but then were like nah.



We have a place for that now—Fleets!



Rolling out to everyone starting today. pic.twitter.com/auQAHXZMfH