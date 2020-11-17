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Пробки в Казани достигли 7 баллов

17:41, 17.11.2020
Пробки в Казани достигли 7 баллов
Фото: скриншот

Вечером во вторник в Казани пробки достигли 7 баллов. Наиболее затруднено движение в центре города, а также на улицах Гвардейской, Петра Витера, Большая Крыловка и других.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», серьезный затор образовался на улице Технической.

Длинная пробка образовалась на улицах Гвардейской и Ершова, а также прилегающих к ним Патриса Лумумбы и Космонавтов.

скриншот

Стоят улицы Петра Витера, участки улиц Максимова и Копылова.

Проблемы с трафиком можно также отметить на Большой Крыловке и улице Болотникова.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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