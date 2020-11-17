«Воровали у Аллаха»: двух казанцев обвиняют в кражах из трех мечетей

Фото: «Реальное время»

В Казани прокуратура утвердила обвинение по делу о серии краж из мусульманских храмов и неудачных попыток таких хищений в трех районах города. Вину двое 20-летних и ранее судимых парней уже признали, но ущерб не возместили, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.



По версии следствия, один из обвиняемых в марте 2020 года четыре раза проникал в мечеть на территории Ново-Савиновского района и в общей сложности похитил пожертвований на 9 тысяч рублей с лишним. Позже уже со знакомым тот же фигурант наведался в мечеть в Советском районе. Однако сработавшая сигнализация не дала злоумышленникам добраться до ящика с пожертвованиями.

В деле фигурируют кражи еще из двух мечетей в Авиастроительном и Советском районах Казани на сумму более 2 тысяч рублей.

Дело воров рассмотрит Советский райсуд Казани.

Ранее за схожее преступление в Татарстане жителя Башкирии посадили на 3,5 года.