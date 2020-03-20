В Татарстане жителя Башкирии за кражу 2,5 тыс. рублей из мечети приговорили к 3,5 года колонии

Суд в Татарстане признал не раз судимого жителя Башкирии виновным в краже с незаконным проникновением и приговорил его к 3,5 года колонии строгого режима.



Установлено, что ночью 21 февраля в Мензелинске мужчина залез в местную мечеть, откуда украл 2,5 тыс. рублей из ящика для пожертвований. Вскоре его задержала полиция.

Этот приговор пока не вступил в законную силу, отмечает пресс-служба прокуратуры РТ.