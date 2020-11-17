Телеграм-канал Mash начал выход в регионы с подкупа авторов местных СМИ

Mash пришел в Татарстан с ценником

Известный на просторах «Телеграма» проект Mash с аудиторией свыше 900 тыс. пользователей создал региональную редакцию, выяснило «Реальное время». Есть редактор и по Татарстану.

Представители региональной редакции Mash на этой неделе вышли на связь с сотрудниками крупных СМИ региона с предложением о «покупке» информации. Важно, чтобы эксклюзивный контент был слит москвичам до публикации. «Ценник» составляет скромные 2—5 тысяч рублей в зависимости от значимости повода и наличия медиаматериалов.

Главный редактор проекта Mash Максим Иксанов (на фото на постере) в разговоре с «Реальным временем» не подтвердил информацию о создании региональной «сетки». Однако и не опроверг.

Возвращение к историческим практикам



Габрелянов выступал соучредителем проекта, кроме того, на Mash активно ссылался Life, а сотрудники Mash на первых порах находились в одной редакции с Life. Фото: securenews.ru

Проект Mash создан редакцией интернет-издания Lifenews медиамагната Арама Габрелянова — основателя и владельца холдинга News Media. Идея проекта принадлежит замглавреду Life Никите Могутину. Габрелянов выступал соучредителем проекта, кроме того, на Mash активно ссылался Life, а сотрудники Mash на первых порах находились в одной редакции с Life. Однако с апреля 2018 года Габрелянов официально вышел из проекта.

Чуть позже, в сентябре 2018 года, Могутин продал свою долю и покинул проект — сейчас он является сооснователем конкурирующего с Mash на поле срочных новостей проекта Baza, основой которого также является одноименный телеграм-канал.

Каналы и страницы Mash есть во многих крупных соцсетях, и сам проект позиционирует себя уже шире, чем телеграм-канал, однако именно «Телеграм» остается «центральной» площадкой проекта. Здесь канал и добился наибольших успехов, пробившись в топы рейтингов «Телеграма».

В сентябре 2018 года Могутин продал свою долю и покинул проект — сейчас он является сооснователем конкурирующего с Mash на поле срочных новостей проекта Baza. Фото: Александр Мамаев/vk.com/planerka_org

Добавим, что Mash уже экспериментировал с, назовем их условно, региональными представительствами: например, есть отдельная ветка проекта «Mash на Мойке», ориентированная на повестку Санкт-Петербурга. Таким путем в свое время пошел и Life News, создавая петербургскую редакцию телеканала Life под названием Life78 в 2015 году. Однако долго этот проект не просуществовал — Life78 был закрыт в 2017 году.

Life также создавал региональные редакции во многих городах страны — был корпункт в том числе и в Казани. Видимо, редакция телеграм-канала и те, кто за ней стоят, решили повести проект по пути прародителя.

Александр Артемьев