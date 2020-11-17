Прокуратура начала проверку после отправления детей угарным газом в Советском районе Казани

Прокуратура Советского района Казани по поручению прокуратуры РТ начала проверку информации об отравлении двоих детей угарным газом в одной из квартир на улице Липатова. Об этом «Реальному времени» сообщили в надзорном ведомстве.

Прокуратура выяснит все обстоятельства происшествия и проверит соблюдение требований безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

Будет дана правовая оценка работе управкомпании по обеспечению технического диагностирования и ремонта газового оборудования и содержания каналов вентиляции.

Фото: pxhere.com



В случае выявления нарушений будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.

Напомним, что происшествие случилось вечером 16 ноября. Угарным газом отравились два мальчика 2015 и 2019 года рождения. Они госпитализированы в ДРКБ.



С начала 2020 года в Татарстане угарным газом отравились 49 человек, 19 из них дети. Погибли четыре человека.

