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В Советском районе Казани дети отравились угарным газом

09:23, 17.11.2020
В Советском районе Казани дети отравились угарным газом
Фото: realnoevremya.ru

16 ноября в одной из квартир многоквартирного дома по улице Липатова в Советском районе Казани два мальчика (2015 и 2019 года рождения), по предварительным данным, отравились угарным газом.

Отравление детей оценивается как средней тяжести, сообщает пресс-служба МЧС по Татарстану. Оба мальчика госпитализированы в ДРКБ.

Причина происшествия устанавливается.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

В минувшие выходные в Казани на улице Симонова, 16 мужчина и женщина отравились угарным газом.

Как правильно пользоваться бытовым газом читайте в материале «Реального времени».

Происшествия Татарстан
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