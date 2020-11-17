В Советском районе Казани дети отравились угарным газом

16 ноября в одной из квартир многоквартирного дома по улице Липатова в Советском районе Казани два мальчика (2015 и 2019 года рождения), по предварительным данным, отравились угарным газом.

Отравление детей оценивается как средней тяжести, сообщает пресс-служба МЧС по Татарстану. Оба мальчика госпитализированы в ДРКБ.

Причина происшествия устанавливается.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

В минувшие выходные в Казани на улице Симонова, 16 мужчина и женщина отравились угарным газом.



Как правильно пользоваться бытовым газом читайте в материале «Реального времени».

