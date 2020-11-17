С начала 2020 года в Татарстане 19 детей отравились угарным газом

С начала 2020 года в Татарстане угарным газом отравились 49 человек, 19 из них дети. Погибли четыре человека.

Всего с начала года произошло 23 случая утечки угарного газа, повлекших отравление. Такие данные приводит Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по РТ.

В ведомстве напомнили, что для исключения вероятности выхода угарного газа в помещение, следует обеспечить приток свежего воздуха к отопительным приборам — котлам, печам и другим.

Специалисты ГУ МЧС по РТ рекомендуют проверять состояние дымовых каналов, по которым отводятся продукты сгорания.

«Безопасность работы газовых и твердотопливных отопительных приборов существенно увеличивается при использовании принудительных вытяжных устройств», — отметили в ГУ МЧС по РТ.

Напомним, что вчера вечером в одной из квартир многоквартирного дома по улице Липатова в Советском районе Казани два мальчика (2015 и 2019 года рождения), по предварительным данным, отравились угарным газом.

