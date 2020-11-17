Аккредитивы в международной торговле: Ак Барс Банк приглашает на онлайн-семинар по ВЭД

Ак Барс Банк продолжает серию онлайн-семинаров по ВЭД и приглашает на встречу, посвященную аккредитивам в международной торговле. Семинар состоится 19 ноября в 11.00.

Спикерами мероприятия выступят эксперты Ак Барс Банка по международным документарным операциям Дарья Кейсала и Мария Файзуллина.

Аккредитив — это инструмент защиты средств и интересов всех участников международной сделки. Поэтому важно уметь им пользоваться начинающим участникам внешнеэкономической деятельности и тем компаниям, которые в поиске новых международных партнеров и клиентов.

На встрече эксперты расскажут об основных принципах работы и роли сторон по аккредитиву, проведут обзор необходимых документов и обсудят возможности финансирования ВЭД через аккредитив.

Участие в семинаре бесплатное, необходима предварительная регистрация по ссылке.

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