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Мусульмане Татарстана помогли 180 тыс. нуждающимся во время пандемии

14:49, 15.11.2020
Мусульмане Татарстана помогли 180 тыс. нуждающимся во время пандемии
Фото: dumrt.ru

Мусульмане Татарстана продолжали оказывать помощь нуждающимся во время пандемии, сообщил муфтий республики Камиль Самигуллин.

Благодаря активности исламского духовенства в этот период продовольствие получили около 180 тыс. нуждающихся по всей республике.

Несмотря на закрытие мечетей весной, исламское духовенство вело разъяснительную работу с населением. Полномасштабно провели месяц Рамадан, передает «РИА Новости».

Фото: dumrt.ru

Глава ДУМ РТ напомнил о соблюдении мер предосторожности: верующим нужно приходить на коллективные молитвы в масках и с личными ковриками для намаза. Духовенству необходимо проводить пятничную молитву, джума-намаз, не более 15 минут.

ОбществоКультура Татарстан
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