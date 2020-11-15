Сегодня в Татарстане ожидается гололедица и до -9 градусов

В воскресенье, 15 ноября, в Татарстане ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица.

Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный умеренный, говорится в сообщении Гидрометцентра РТ.

Температура воздуха будет колебаться от -4°С до -9°С. В Казани метеорологи прогнозируют 5—7 градусов ниже ноля. В Набережных Челнах термометры покажут от -5°С до -8°С.

