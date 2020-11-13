В Казани суд рассмотрит дело о взяточничестве экс-директора школы

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин (архив)

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по делу о взятках, получение которых вменяется 53-летней экс-директору одной из школ Казани. Дело будет передано в Советский райсуд столицы РТ.

Женщина обвиняется по ч. 1 ст. 291.2 (мелкое взяточничество), ч. 1 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин (архив)

По версии следствия, в июле 2020 года директор получила 25 тысяч рублей от казанцев за зачисление их ребенка в первый класс. В деле фигурируют родители еще шестерых первоклассников, заплативших директору от 10 до 25 тысяч рублей, передает пресс-служба надзорного ведомства.

Обвиняемая была уволена из школы. Свою вину она признала. Сейчас женщина находится под домашним арестом. Также следствие арестовало ее имущество на 2 млн рублей.