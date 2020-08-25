В акватории Казанки временно запрещено кататься на маломерных судах

Фото: МЧС по РТ

С 24 по 30 августа, с 10.00 до 18.00, действует запрет на движение маломерных судов, сообщает МЧС по РТ.



Такая мера действует на участке от моста «Миллениум» до Кремлевской дамбы, то есть в зоне проведения соревнований по парусному спорту «II этап Национальной парусной Лиги» и мероприятия по презентации пассажирского судна «Чайка». Запрет распространяется на маломерные, парусные, прогулочные и спортивные суда, включая гидроциклы, байдарки и гребные лодки.

МЧС по РТ обеспечит дежурство в акватории Казанки.

Ранее уже сообщалось о предстоящем запрете движения маломерных судов по Казанке.