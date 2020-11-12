В школе №12 Казани урегулировали конфликт с участием матери школьницы и пятиклассника

Фото: скриншот соцсети

Конфликтная комиссия школы №12 урегулировала конфликт с участием матери школьницы и учеником 5а класса. Ситуацию под личный контроль взяла директор образовательной организации, сообщает Управление образования Казани.

«Мама девочки, посмотрев видео, осознала недопустимость своего поведения и раскаивается», — говорится в сообщении.

Причиной инцидента стал произошедший ранее конфликт между мальчиком и дочерью женщины: девочка кинула в школьника ручкой, а он в ответ облил ее портфель.

Мать школьницы, входящая в родительский комитет, прошла в здание школы без разрешения, нарушив внутренний пропускной режим.

скриншот соцсети

С пятиклассником провел работу психолог, он продолжает учебу. Его состояние оценивается как нормальное.

В Министерстве образования РТ отметили, что ситуация недопустимая, и порекомендовали школам усилить входной контроль и провести психологическую работу с детьми.

Напомним, что видео инцидента в школе №12 появилось в соцсетях. На кадрах видно, что женщина кричит на ребенка и толкает его. Ее дочь вылила из бутылки напиток в рюкзак пятиклассника и на его голову, а затем бросила ее ему в лицо.



Прокуратура Вахитовского района Казани начала проверку по данному факту.

