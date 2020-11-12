В Казани мать одной из школьниц устроила публичную разборку с одноклассником дочери

Фото: скриншот соцсети

В Казани в школе №12 мать ученицы 5-го класса публично унизила одноклассника своей дочери. Видео инцидента появилось в соцсетях.

На кадрах видно, что женщина кричит на ребенка и толкает его. Ее дочь тем временем вылила из бутылки напиток в рюкзак пятиклассника и на его голову. Затем она бросила ее ему в лицо.

Скриншот соцсети

Сообщается, что женщина устроила разборки с мальчиком без ведома руководства школы и классного руководителя. По некоторым данным, причиной агрессии матери ребенка стало то, что школьник обидел ее дочь.

Скриншот соцсети

Ранее прокуратура Татарстана начала проверку по факту издевательств над пятиклассником кадетами школы №67 Кировского района Казани на осенних каникулах.

