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Происшествия

В Казани мать одной из школьниц устроила публичную разборку с одноклассником дочери

13:20, 12.11.2020 1
В Казани мать одной из школьниц устроила публичную разборку с одноклассником дочери
Фото: скриншот соцсети

В Казани в школе №12 мать ученицы 5-го класса публично унизила одноклассника своей дочери. Видео инцидента появилось в соцсетях.

На кадрах видно, что женщина кричит на ребенка и толкает его. Ее дочь тем временем вылила из бутылки напиток в рюкзак пятиклассника и на его голову. Затем она бросила ее ему в лицо.

Скриншот соцсети

Сообщается, что женщина устроила разборки с мальчиком без ведома руководства школы и классного руководителя. По некоторым данным, причиной агрессии матери ребенка стало то, что школьник обидел ее дочь.

Скриншот соцсети

Ранее прокуратура Татарстана начала проверку по факту издевательств над пятиклассником кадетами школы №67 Кировского района Казани на осенних каникулах.

Происшествия Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:39
    Зачем он обижал девочку, будет ему уроком.
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