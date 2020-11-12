За прошедшие сутки в Казани выявили 941 нарушителя масочного режима в общественном транспорте

Фото: Илья Репин

В ходе рейда 11 ноября в общественном транспорте Казани выявили 941 пассажира — нарушителя масочного режима. Все надели маски на месте, сообщает пресс-служба городского Комитета по транспорту.

Всего сотрудники Комитета и контрольно-ревизорские службы МКУ «Организатор пассажирских перевозок» и службы транспортных предприятий проверили 649 автобусов, троллейбусов, трамваев и поездов метро. Рейд прошел на 26 контрольных точках.



Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Напомним, что транспортная полиция проводит рейды по соблюдению масочного режима на железнодорожных вокзалах Татарстана.

