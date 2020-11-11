В Татарстане проходят рейды по соблюдению масочного режима на железнодорожных вокзалах

В Татарстане транспортная полиция проводит рейды по соблюдению масочного режима на железнодорожных вокзалах республики.

Нарушителей ловят на железнодорожных вокзалах Казань, Восстание, Юдино, Свияжск, Буа Арск, Кукмор, Шемордан, и др. Проверки проводятся и на маршрутах пригородных поездов.

Фото: realnoevremya.ru архивное фото

С людьми, находящимися на территории вокзала без маски, полицейские проводят разъяснительные беседы о необходимости использования индивидуальных средств защиты для сохранения своего здоровья и безопасности окружающих, сообщает пресс-служба ГЖД.

Вчера, 10 ноября в общественном транспорте Казани выявили 916 пассажиров, нарушающих масочный режим.

