В Татарстане почтили память известного журналиста Исмагила Шарафиева

Фото: Союз журналистов РТ

В Татарстане почтили память известного татарского журналиста, легендарного главного редактора газеты «Татарстан яшьлэре» Исмагила Сальмановича Шарафиева. Сегодня ему исполнилось бы 70 лет.

Члены Союза журналистов Татарстана во главе с генеральным директором АО «ТРК «Новый Век» Ильшатом Аминовым сегодня возложили цветы на могилу Шарафиева на его родине в селе Большая Атня. В числе участников церемонии были также нынешний редактор «Татарстан яшьлэре» Атлас Гафиятов и руководитель ГТРК «Татарстан» Фирдус Гималтдинов.

Фото: Союз журналистов РТ

«Он прошел путь от переводчика, заведующего отделом писем, ответсекретаря, заместителя редактора. А в сложный 1990 год стал его главным менеджером. В лихие 90-е, кризисные 2000-е он не только сохранил издание, но и наращивал темпы развития, доведя ее до пика популярности, выведя на путь независимости. За 27 лет руководства Исмагил Сальманович создал школу «Татарстан яшьлэре», сплотив возле себя сильный творческий коллектив, очень бережно относился к молодым талантам, терпеливо взращивая каждого. Пройти школу «Татарстан яшьлэре» всегда было почетно, везением. Это было своего рода визитной карточкой в большую журналистику», — рассказали в Союзе журналистов РТ.