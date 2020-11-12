Казанский Кремль: решения по ограничениям работы вузов нет

Фото: Олег Тихонов

На сегодня в Татарстане решения по ограничениям работы вузов нет, подчеркнула руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова. По ее словам, это решение принимают исключительно сами вузы.

Фото: realnoevremya.ru

Что касается школьников, в каникулы президент республики дал поручение максимально продумать детский досуг, организовать лагеря, чтобы дети были под присмотром и не гуляли в торговых центрах и в местах массового скопления людей, отметила руководитель пресс-службы.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в пришкольных лагерях во время осенних каникул отдохнут почти 14 тысяч школьников Казани.

