Вручение VIII Национальной музыкальной премии «Болгар Радиосы» пройдет в новом формате

12 декабря 2020 года в Казани состоится церемония вручения VIII Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы».



В нем смогут принять участие все желающие, поскольку самое масштабное музыкальное мероприятие года пройдет в уникальном формате — онлайн. В этом году церемонию награждения можно будет посмотреть в прямом эфире по телеканалу «Татарстан — Новый век», послушать на волне «Болгар радиосы» и смотреть концерт в просторах интернета.

Второй особенностью церемонии станет ее интерактивность. В течение месяца будет проходить конкурс среди телезрителей и радиослушателей. Во время церемонии вручения Национальной музыкальной премии в режиме онлайн будет определен победитель конкурса. Главным призом станет Apple iPhone последней модели. Таким образом, в этот день у каждого телезрителя будет уникальная возможность стать свидетелем торжественного события, а также попытать свое счастье участвуя в розыгрыше.

В VIII Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» будут представлены около 30 номинаций. На церемонии награждения можно будет увидеть, как популярных певцов, так и открыть для себя новые имена, победившие в музыкальном проекте «Кайнар хит»!

Радио «Болгар» выбирает только самые лучшие песни, опираясь на мнение радиослушателей. Целью Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» является поиск певцов и песен, которые находят отклик в сердцах наших радиослушателей. С надеждой, что в будущем они войдут в золотой фонд татарской песни. Наряду с сохранением и освещением творчества легендарных певцов, наша радиокомпания помогает открытию новых имен и популяризацию творчества начинающих исполнителей.

Победители VIII Национальной музыкальной премии будут награждены статуэткой «Золотая звезда». Среди них: Винера Ганиева, Фирдус Тямаев, Рифат Зарипов, Ильсия Бадретдинова, Ришат Тухватуллин, Алия Карачурина, Динара Ряхимова, Ришат Фазлияхметов, Зайнаб Фархетдинова, Винарис Ильегет, Раяз Фасихов, Анастасия Макарова, Азат и Алсу Фазлыевы, Ризат и Зинира Рамазановы и другие.

Церемония вручения VIII Национальной музыкальной премии “Болгар радиосы” будет транслироваться 12 декабря в 18:00 на телеканале «Татарстан — Новый век», в просторах интернета, а также в эфире “Болгар радиосы”. 6+