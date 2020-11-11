УНИКС в гостях обыграл турецкий «Бахчешехир» в матче Еврокубка
УНИКС в гостях обыграл турецкий «Бахчешехир» (70:67) в матче группового раунда Еврокубка по баскетболу.
Казанцы провалили старт игры, уступив в нем с отрывом 17 очков. До перерыва команда Прифтиса успела отыграть существенную часть отставания, а к концу игры вышла вперед и одержала победу.
Самым результативным игроком в составе УНИКСа стал Джамар Смит. Капитан казанцев набрал за матч 17 очков и сделал 5 передач.
Это первая гостевая победа УНИКСа в новом сезоне Еврокубка.
«Бахчешехир» (Турция) — УНИКС (Россия) — 67:70 (22:7, 12:24, 14:22, 19:17)
«Бахчешехир»: Грин (23 очка), Джонс (14), Йылдызлы (13);
УНИКС: Смит (17), Браун (13), Уайт (10).
СпортБаскетбол
#GameStatistics— BC UNICS Kazan (@unicsbasket) November 10, 2020
@Jamar_Smith309 (17о, 3пд, 5рп, 2пх, 1бш, 26КП)
John Brown lll (13о, 9пд, 2рп, 2пх, 1бш, 22КП)
@owhite10 (10о, 7пд, 1рп, 6КП) pic.twitter.com/p1cS7zM56L
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