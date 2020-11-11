УНИКС в гостях обыграл турецкий «Бахчешехир» в матче Еврокубка

УНИКС в гостях обыграл турецкий «Бахчешехир» (70:67) в матче группового раунда Еврокубка по баскетболу.

Казанцы провалили старт игры, уступив в нем с отрывом 17 очков. До перерыва команда Прифтиса успела отыграть существенную часть отставания, а к концу игры вышла вперед и одержала победу.

Самым результативным игроком в составе УНИКСа стал Джамар Смит. Капитан казанцев набрал за матч 17 очков и сделал 5 передач.

Это первая гостевая победа УНИКСа в новом сезоне Еврокубка.

«Бахчешехир» (Турция) — УНИКС (Россия) — 67:70 (22:7, 12:24, 14:22, 19:17)

«Бахчешехир»: Грин (23 очка), Джонс (14), Йылдызлы (13);

УНИКС: Смит (17), Браун (13), Уайт (10).

