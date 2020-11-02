Apple проведет третью осеннюю презентацию в 2020 году

Компания Apple проведет новую презентацию 10 ноября в 21:00 по московскому времени. Она пройдет в режиме, сообщает TJ.

Это третья по счету презентация за текущую очень. По данным иностранных СМИ, компания может представить новые Mac на arm-процессорах собственной разработки.

Фото: pxhere.com

Предыдущая презентация прошла 12 октября. На ней Apple презентовала четыре новые модели iPhone.



В сентябре компания представила iPad восьмого поколения, в котором используется чип A12 Bionic.

