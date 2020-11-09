Следком нашел в Татарстане юную жертву наркособлазнителя

Фото: «Реальное время»

В Нижнекамске возбуждено уголовное дело о склонении несовершеннолетней к потреблению наркотических средств. В этом преступлении подозревают 25-летнего мужчину, сообщили «Реальному времени» в Следкоме по РТ.



По версии следствия, 15-летняя девочка пришла в гости к подозреваемому и получила предложение попробовать наркотик. Гостья отказалась, однако с помощью уговоров дважды употребила за компанию с взрослым знакомым синтетический наркопрепарат.

Уголовное дело было возбуждено после того, как факт потребления наркотика 15-летней был зафиксирован, а ее мать привлечена к административной ответственности.

Ранее силовики пришли к другому жителю Нижнекамска, который поливал дома цветы полуобнаженным.