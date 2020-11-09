В Казани изменят площадь Тысячелетия

В Казани планируют изменить площадь Тысячелетия — после реорганизации на ней должно появиться больше места для культурно-массовых мероприятий. Об этом на «деловом понедельнике» рассказал заместитель главного архитектора, куратор бюро транспортного планирования Казани Тимур Кадыров.



По его словам, площадь планируют увеличить, объединив разделительный зеленый островок с площадью перед стадионом: «Это позволит повысить привлекательность данного знакового места и создаст дополнительную возможность для проведения различных культурно-массовых мероприятий», — сказал он.

Первый этап проекта — изменение в месте примыкания улицы Профсоюзной к площади Тысячелетия. Сейчас там находится перекресток с регулируемым пешеходным переходом, а еще для поворота на улицу Ташаяк там установили еще одну секцию светофора. В планах — изменение движения на улицах Право- и Лево-Булачной, Щербаковскиом проезде, улице Салимжанова.

Еще на «деловом понедельнике» сообщалось о том, что веломаршрут в центре Казани продлят до парка Горького в следующем году.