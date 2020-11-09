Эксперт рассказал, зачем Google использует данные голосов пользователей

Компания Google использует данные голосов пользователей, чтобы формировать индивидуальную рекламу и делать запросы более четкими и конкретными. Об этом агентству «Прайм» рассказал директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов.

По его словам, это может привести к утечке личных данных мошенникам. Чтобы предотвратить это, эксперт посоветовал поставить запреты на сбор данных во вкладке браузера «Мои действия». Порекомендовал Мясоедов и удаление истории поиска.

Фото: realnoevremya.ru

В августе в Москве мировой судья оштрафовал Google LLC на 1,5 млн рублей за повторное нарушение, связанное с недостаточной фильтрацией запрещенного в России контента.

