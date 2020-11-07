Земли ЗК «Лидер» в Камско-Устьинском районе выкупили за 172,3 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru / Ирина Анисимова

Конкурсный управляющий АО «Земельная корпорация «Лидер» сообщил о покупке земельных активов «Татфондбанка» в в Камско-Устьинском районе РТ. Соответствующее сообщение опубликовано в реестре сведений о банкротстве.



Земли приобрело ООО «Август-Камское устье». По результатам торгов заключен договор купли-продажи на сумму 172,3 млн рублей.

Напомним, что в июне текущего года три компании приобрели земли«Татфондбанка» на общую сумму 80 млн рублей.



В мае «Реальное время» писало, что ЗК «Лидер» владела земельными активами обанкротившегося ТФБ. На торги были выставлены участки площадью 28,6 тыс. га стоимостью 1,2 млрд рублей.