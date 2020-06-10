Три компании приобрели часть «земельного банка ТФБ»

Конкурсный управляющий АО «Земельная корпорация «Лидер» сообщил о заключении контрактов по торгам, на которых реализовывались земельные активы «Татфондбанка».

Часть земельного банка ТФБ отошла ООО «Союз-Агро». Компания приобрела 10 участков в Заинском районе РТ за 50 млн рублей.

АО «Агро Сервис» заплатило 9,6 млн рублей за четыре участка в том же районе, следует из сообщения, опубликованного в реестре сведений о банкротстве.

ООО «Ярдэм» приобрело более 20 участков за 20,4 млн рублей.

Ранее «Реальное время» писало, что ЗК «Лидер» владела земельными активами обанкротившегося ТФБ. На торги были выставлены участки площадью 28,6 тысячи га, которые оцениваются в 1,2 млрд рублей.

