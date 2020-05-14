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«Конкурсник» вновь отчитался о провале торгов по «земельному банку» ТФБ

22:57, 14.05.2020
«Конкурсник» вновь отчитался о провале торгов по «земельному банку» ТФБ
Фото: realnoevremya.ru / Ирина Анисимова

Конкурсный управляющий АО «Земельная корпорация «Лидер» отчитался о результатах торгов по продаже имущества компании, державшей на балансе земельные активы «Татфондбанка». Заявки не поступили на три лота, в которые вошли 53 земельных участка.

Таким образом по всем лотам торги признаны несостоявшимися, следует из сообщения, опубликованного в реестре сведений о банкротстве. Судя по другому сообщению, пока удалось реализовать только права требования на 83,3 тысячи рублей, за которые покупатель готов заплатить только 15,5 тысячи.

Ранее «Реальное время» писало, что с молотка пойдут 70 земельных участков, входивших в земельные активы «Татфондбанка». Они были выставлены по начальной цене в 1,23 млрд рублей.

ЭкономикаБанкиНедвижимость Татарстан
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