Пользователи «ВКонтакте» снова пожаловались на сбои
В четверг пользователи соцсети «ВКонтакте» стали активно жаловаться на проблемы в работе.
Согласно данным сервиса Downdetector, наибольшее число жалоб поступило из Санкт-Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода, Уфы и других городов.
Пик жалоб пришелся на 12.05, когда сразу поступило более 2,5 тысячи сообщений. Самые частые жалобы касаются работы сайта, сообщений и проблем со входом.Общество
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