Новости общества

14:29 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Пользователи «ВКонтакте» снова пожаловались на сбои

13:10, 05.11.2020
Пользователи «ВКонтакте» снова пожаловались на сбои
Фото: скриншот карты жалоб

В четверг пользователи соцсети «ВКонтакте» стали активно жаловаться на проблемы в работе.

Согласно данным сервиса Downdetector, наибольшее число жалоб поступило из Санкт-Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода, Уфы и других городов.

Пик жалоб пришелся на 12.05, когда сразу поступило более 2,5 тысячи сообщений. Самые частые жалобы касаются работы сайта, сообщений и проблем со входом.

Общество
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем