В Кремле оценили законопроект о неприкосновенности экс-президента

Фото: wikimedia.org / Дворцевой Владимир

Пожизненные гарантии бывшим президентам есть во многих странах и не являются новыми в международном праве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Это логично объясняется тем, что сейчас вносится целый пакет по внесению определенных новаций, связанных с изменениями в Конституции России. Песков также утвердительно ответил на вопрос, можно ли считать такие изменения «доведением до ума» текущего статуса экс-президента, передает «РИА Новости».

wikimedia.org

Сегодня на рассмотрение в Госдуму РФ внесли законопроект, дающий неприкосновенность бывшему главе государства. Новый документ гарантирует экс-президенту свободу от уголовного преследования не только за преступления, совершенные в период его правления, но и в любые другие годы.

