Сбер обсудит с администрацией президента, как стать собственником «Ленты.ru» и «Газеты.ru»

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Сбербанк хочет обсудить с администрацией президента РФ возможные варианты владения различными СМИ. Компания намерена довести до 100% свою долю в группе Rambler, которой принадлежат несколько изданий.

Самые популярные из них это «Лента.ru» и «Газета.ru», «Чемпионат.com» и «Афиша.ru».

Фото: google.com/maps / скриншот (комплекс офисов Rambler, Lenta.ru и т.д.)

Проблемой является запрет на владение иностранцами долей больше 20% в российских СМИ, пишет РБК. Более 43% акций Сбербанка принадлежат зарубежным резидентам.

Издание перечислило несколько вариантов, которые могут быть приняты. В первом речь идет об исключении, которое российские власти могли бы сделать для Сбера. Также формально медиа можно переоформить на физлицо или закольцевать структуру собственности так, чтобы юридически группа принадлежала самой себе.