В Набережных Челнах купили первый автобус большой вместимости

В Набережных Челнах купили первый автобус большой вместимости марки «МАЗ». Об этом сообщил гендиректор компании «Пассажирские перевозки» Николай Тятюшкин.

По его словам, изначально в Белоруссии заказали 20 автобусов. Однако банк, в который власти города обратились за поддержкой, в финансировании отказал, сообщает ТНВ.

В автобусе предусмотрены места для двух-трех детских или одной инвалидной коляски. Вместимость автобуса составляет 72 человека.



Напомним, что в феврале Арбитражный суд Татарстана обязал МУП «Электротранспорт» Набережных Челнов вернуть АО «Лизинговая компания «КАМАЗ» 190 автобусов из-за накопившихся долгов. В результате город остался без автобусов, а перевозки стали осуществлять маршрутные такси.

