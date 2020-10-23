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В Набережных Челнах купили первый автобус большой вместимости

19:14, 23.10.2020 1
В Набережных Челнах купили первый автобус большой вместимости
Фото: nabchelny.ru

В Набережных Челнах купили первый автобус большой вместимости марки «МАЗ». Об этом сообщил гендиректор компании «Пассажирские перевозки» Николай Тятюшкин.

По его словам, изначально в Белоруссии заказали 20 автобусов. Однако банк, в который власти города обратились за поддержкой, в финансировании отказал, сообщает ТНВ.

В автобусе предусмотрены места для двух-трех детских или одной инвалидной коляски. Вместимость автобуса составляет 72 человека.

Напомним, что в феврале Арбитражный суд Татарстана обязал МУП «Электротранспорт» Набережных Челнов вернуть АО «Лизинговая компания «КАМАЗ» 190 автобусов из-за накопившихся долгов. В результате город остался без автобусов, а перевозки стали осуществлять маршрутные такси.

Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 19:56
    Почему МАЗ, а не НЕФАЗ?
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