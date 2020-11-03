В Казани пройдут мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

Фото: пресс-служба ГИБДД по РТ

Со 2 по 8 ноября ОГИБДД УМВД России по Казани проведет мероприятие «Осенние каникулы», направленное на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Планируется проведение профилактических бесед со школьниками и их родителями. Инспекторы ГИБДД будут патрулировать дороги, чтобы не допустить перехода детьми дороги в неположенном месте. Вся информация о нарушениях школьниками-пешеходами правил дорожного движения будет передаваться в их школы.

В Госавтоинспекции по Казани напомнили, что за девять месяцев текущего года на дорогах города произошло 94 ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет. В результате 97 несовершеннолетних получили различные травмы.

Фото: пресс-служба ГИБДД по РТ

Напомним, что сегодня с 7.00 до 8.00 на улице Карбышева сотрудники ОГИБДД по Татарстану провели рейд «На дороге юный пассажир» в рамках «Осенних каникул». Они проверили больше 60 автомобилей и выявили одно нарушение — водитель перевозил ребенка без удерживающего устройства.

