В Челнах мужчина убил приятеля, а затем совершил насилие в отношении женщины и ребенка

В Набережных Челнах пьяный мужчина убил приятеля, после чего под угрозой расправы изнасиловал 35-летнюю женщину, а затем совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее 6-летней дочери.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней». Подозреваемый мужчина задержан.

realnoevremya.ru

Расследование уголовного дела взято на особый контроль в профильном отделе прокуратуры Татарстана, сообщили в надзорном ведомстве.



Ранее в Челнах ревнивец топором зарубил сожителя свой бывшей жены.

