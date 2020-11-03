В Челнах мужчина убил приятеля, а затем совершил насилие в отношении женщины и ребенка
В Набережных Челнах пьяный мужчина убил приятеля, после чего под угрозой расправы изнасиловал 35-летнюю женщину, а затем совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее 6-летней дочери.
Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней». Подозреваемый мужчина задержан.
Расследование уголовного дела взято на особый контроль в профильном отделе прокуратуры Татарстана, сообщили в надзорном ведомстве.
Ранее в Челнах ревнивец топором зарубил сожителя свой бывшей жены.
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