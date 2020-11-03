Арбитраж Татарстана признал банкротом «Ортэкс» миллиардера Ильшата Тукаева

Арбитражный суд Татарстана признал банкротом ООО «Ортэкс» лениногорского миллиардера Ильшата Тукаева. В отношении компании введено конкурсное производство.

Конкурсным управляющим назначен Андреев Николаев, который управлял и процедурой наблюдения, следует из сообщения в реестре сведений о банкротстве.

Решение суд принял 28 октября. Отчет управляющего планируется рассмотреть 13 апреля 2021 года.

Ранее «Реальное время» писало, что ООО «Ортэкс» было центральным активом Тукаева. Банкротства головной компании группы добивался Сбербанк. Однако татарстанский бизнесмен успел перерегистрировать основную компанию в Москве.