Помощью виртуальных ассистентов Салют в медиаприставке SberBox теперь могут воспользоваться и татарстанцы

В середине октября Сбер объявил о старте продаж умной медиаприставки SberBox с интегрированным семейством виртуальных ассистентов Салют.

SberBox можно приобрести в фирменном интернет-магазине, на популярных маркетплейсах AliExpress, OZON, Wildberries, «Беру» и у сетевых ретейл-партнеров (DNS, «М.Видео-Эльдорадо», «Связной» и «Ситилинк»), а также заказать в татарстанских отделениях Сбербанка.

Стоимость устройства составляет 3490 рублей, а до 23 ноября 2020 г. SberBox можно приобрести по специальной цене 2990 рублей. В офисах банка, где можно воспользоваться этим предложением, размещены специальные постеры.

С помощью SberBox можно смотреть фильмы и видео в интернете, слушать музыку, играть в игры и решать бытовые задачи благодаря виртуальным ассистентам семейства Салют. Например, ассистент поможет заказать снеки* к просмотру фильма, включит нужный телеканал, ответит на вопросы и покажет пошаговый видеорецепт.

Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк:

«SberBox — это умная медиаприставка к телевизору. Огромное разнообразие видео, музыки и игр, доступ к которым открывает приставка, превращает любой телевизор в мультимедийный центр развлечений для всей семьи. Для просмотра фильмов и сериалов в SberBox интегрирован мультимедийный сервис Okko. Пользователям доступны последние кинопремьеры и классика мирового кинематографа, сериалы и концерты, а также детский контент в рамках выбранной подписки».

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»