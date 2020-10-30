Российские кальянные откажутся от статуса общепита и перестанут подавать еду

В России после запрета на кальяны соответствующие заведения откажутся от статуса общепита. Подавать в кальянных еду и напитки больше не будут.

Вместо этого заведения разрешат посетителям приносить еду с собой, передает ТАСС со ссылкой на Ассоциацию кальянной индустрии.

Также они намерены перестроить деятельность, сменить ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности) по подклассу «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений».

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«Мы готовы к официальным проверкам и соблюдаем требования буквы закона. В первую очередь опасаемся недобросовестных сотрудников, которые могут воспользоваться пробелами в законодательстве. На выручке отразится, конечно же, негативно, ряд заведений могут не успеть перестроить свою деятельность», — цитирует агентство ответ Ассоциации.

Напомним, с 30 октября в России электронные сигареты, вейпы, кальяны приравниваются к табачным изделиям и курить их в общественных местах запрещено. Для ИП предусмотрен штраф до 40 тыс. рублей, для юридических лиц — до 90 тыс. рублей.

