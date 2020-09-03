«Таттелеком» увеличил чистую прибыль по МСФО на 43% в первом полугодии 2020 года

«Таттелеком» в I полугодии текущего года увеличил чистую прибыль по МСФО на 43%, она составила 596,94 млн рублей. Рост связывают с оптимизацией бизнес-процессов, повышением эффективности закупок и диверсификацией поставщиков.



Консолидированная выручка компании в первом полугодии — 4,65 млрд рублей. Это на 1,07% ниже, чем за аналогичный период первого полугодия прошлого года. Такая динамика объясняется влиянием ограничений, связанных с пандемией и, как следствие, временным изменением потребления услуг по сегментам, а также снижением выручки по услугам фиксированной телефонии, что характерно для отрасли на протяжении нескольких лет. Выручка от мобильной связи составила до 584,5 млн рублей, то есть выросла на 11%, а доля мобильного сегмента в консолидированной выручке — 12,6%.

Выросли и показатели EBITDA: по сравнению с первым полугодием прошлого года он вырос на 6,3% и составил 1,51 млрд рублей. Значение EBITDA Margin с 2019 года выросло с 30,26% до 32,50%.

Ранее сообщалось о росте чистой прибыли «Таттелекома» в первом полугодии 2020 года до 492,8 млн рублей.